Arequipa: Suspenden a regidor Daniel Muñoz por sentencia judicial

El pleno del concejo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) aprobó por mayoría de votos (11 a favor y 3 en contra) la suspensión del regidor Daniel Muñoz Lazo ayer por la tarde.

Muñoz fue sentenciado por el Poder Judicial a 4 años de cárcel suspendida por aprobar de manera irregular el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), por ello su caso fue puesto en agenda. La decisión de los regidores será elevada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE): la entidad comunicará su decisión final al regidor, mientras tanto, seguirá en funciones.

PUEDES VER: Gobernador y alcaldes de Arequipa se reunieron con el presidente Martín Vizcarra en Lima

Muñoz no asistió a la anterior sesión de concejo municipal. Si no asistía a esta última corría el riesgo de ser vacado. El regidor Jorge Condori indicó que fue él mismo quien solicitó que se trate su pedido de suspensión y al final de la reunión aseguró que no objetaría la decisión del JNE.

Otro de los puntos que se trató en la reunión fue la modificatoria en la tabla de sanciones para el sector transportes. Los concejales acordaron que la propuesta pase primero por la Comisión de Transportes y después se someta a votación.