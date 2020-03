Majes Siguas II: otros US $ 48 millones para reactivar proyecto en Arequipa

Roberth Orihuela Q.

La reformulación de la adenda 13 para reiniciar el proyecto Majes Siguas II está en su tramo final y aparecen algunas sorpresas. Ayer el gerente de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Augusto Palaco, confirmó que en caso se firme el documento, el GRA deberá desembolsar otros US $ 48 millones en favor del consorcio Angostura Siguas, conformado por la española Cobra. Sería entregado dos meses después de la firma.

La consejera Kimmerlee Gutiérrez explicó que la empresa exigía al GRA US $ 48 millones por sus trabajos en la primera etapa (construcción del túnel trasandino para la represa de Angostura).

El exgerente del proyecto Majes Siguas II, Javier Zúñiga Huaco, explicó que ese pago corresponde al quinto desembolso en favor de Cobra. Este era exigido por la empresa desde inicios del 2019, sin embargo, la supervisora especializada lo observó porque no se justificaba. “Había que hacer primero un peritaje”, indicó.

A la empresa Cobra ya se le dio US $ 114 millones hasta el año pasado. Con este nuevo pago serían en total US $ 162 millones en favor de la empresa. Esto aparte de los US $ 104 millones de la adenda 13.

Ante esto, Palaco aseguró que no se trata de un pago, sino más bien de un adelanto. “Este contrato no es de pagos, sino de adelantos. Es una Asociación Público Privada (APP), por lo que se le adelanta dinero a la empresa para que vaya trabajando. Luego justifica el gasto”, manifestó el funcionario.

Palaco además criticó a Zúñiga Huaco. Aseveró que él no conoce bien el proyecto Majes Siguas II y que por eso dejó de ser jefe del mismo.

Aseguró que el desembolso para la constructora consiste en lo siguiente: US $ 18 millones es del trabajo que adelantó de su cronograma del 2017 por el túnel trasandino, y US $ 30 millones es de lo que se adelantará dos meses después de firmada la adenda 13.

En riesgo agua para uso poblacional

Algo que también ha deslizado la consejera Gutiérrez es que la adenda 13 no tendría el componente de agua para uso poblacional. Es decir, agua potable para la futura ciudad Majes.

Sin embargo, Palaco aseguró que no se ha retirado, todavía. “No sabemos lo que pueda pasar luego, pero por el momento no se ha quitado ese componente. No podemos adelantarnos”, dijo. Zúñiga Huaco indicó que habría un peligro si se quita el componente. “Nos arriesgamos a una adenda 14 o bien a tener que construir otros conductos paralelos. Eso costaría US $ 200 millones. En la adenda 13, que él propuso, se plantea aumentar en centímetros el diámetro de los canales para que lleven un poco más de agua”, explicó.

El ingeniero contó que el año pasado logró que Cobra y el Ministerio de Economía y Finanzas acepten la integración de ese componente a la adenda 13. Le preocupa que piensen quitarlo.

Denuncian daño en Tarucamarca

El consejero Richard Cervantes contó que viajó a la comunidad de Tarucamarca (Caylloma). Allí la tuneladora estuvo excavando durante el 2017 la salida del túnel trasandino. Pero las zonas donde la empresa construyó almacenes, polvorines y campamento no fueron compradas a los comuneros.

“No tenían título de propiedad. Autodema se comprometió a titularlos y comprar sus tierras pero no cumplieron. Ahora piden resarcir el daño que les han causado”, indicó el consejero.