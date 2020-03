Coronavirus: turismo también se resfría en el sur

Wilder Pari

La expansión del coronavirus (covid-19) podría afectar actividades económicas como el turismo y el comercio. Por lo menos en gremios del sur, prevén un descenso. Vale recordar que recientes cifras de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) estiman que hasta abril el Perú perdería 16 millones de dólares por cancelaciones de viajes de turistas asiáticos con restricciones de salidas.

En Arequipa, el presidente de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama, sostuvo que si bien los visitantes asiáticos solo representan el 1% del total de arribos al Perú, esta cifra podría crecer por la expansión del virus hacia países europeos, que representan un mayor flujo de visitantes.

Considera que los efectos podrían reflejarse en Semana Santa, periodo fuerte para el turismo. Este año, el feriado largo será del 9 al 12 de abril, y en la región Arequipa se proyecta la llegada de 100 mil visitantes, donde el 80% serán nacionales. Valderrama indicó que esta cifra podría descender si se confirma un caso en el Perú.

En Tacna, el director regional de Comercio Exterior y Turismo, David Rendón, sostuvo que el flujo de visitantes chilenos ha sido afectado mínimamente desde que se reportaron casos de coronavirus en ese país. Sin embargo, estima que esa reducción crezca, conforme se vayan confirmando más casos.

En la economía tacneña aún no se perciben las consecuencias. El presidente de la Zona Franca, Aldo Fuster Ocaña, estima que los próximos tres meses serán vitales, pues en la zona comercial el 80% de importaciones proviene de China. "Es muy probable que los pedidos no lleguen, los comerciantes no tengan su mercadería y por ende la recaudación del arancel caiga", aseveró.

En Cusco, el presidente de la Cámara Regional de Turismo, Carlos Milla, indicó que la alerta por coronavirus no ha tenido ningún efecto negativo en el flujo de visitantes.

Por su parte, el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, Guido Quiñones, sostuvo que si se registra una reducción, se vería recién en junio.❖

Pide apoyo de autoridades

Jorge Valderrama de Avit sugirió a las autoridades regionales de Arequipa realizar mayor difusión sobre la prevención contra el coronavirus, así como esclarecer su real peligro.

Añadió que las agencias de turismo tendrían que enfocarse en otros mercados si el mal se extiende en Europa.