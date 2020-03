Chiclayo: más 200 establecimientos de salud a merced de COVID 19

El Instituto Nacional de Salud (INS), informará hoy sobre los resultados de los exámenes (hisopado nasofaríngeo) practicados a dos personas para confirmar o no coronavirus. Aunque la preocupación aumenta en razón que no solo los hospitales no están equipados para afrontar este mal, sino los establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lambayeque. En el Ministerio de Salud son 180 y en EsSalud 23 policlínicos, los que carecen de infraestructura, logístico y personal idóneo.

“No estamos preparados para afrontar la pandemia. Se necesita mayor compromiso de las autoridades de Salud. Urge la instalación de una mesa técnica para la prevención y cerco epidemiológico”, expresaron el decano del Colegio Médico y el presidente de la Federación Médica, Manuel Soria y Paúl Larrea, respectivamente.

Soria indicó que los pacientes con aislamiento son del distrito de José Leonardo Ortiz y los resultados se conocerían a las 10 de la mañana.

El profesional precisó que EsSalud tiene 23 establecimientos en el primer nivel, mientras en el segundo nivel está el Hospital Luis Heysen, el Hospital de Ferreñafe y el Hospital de Jaén, y en el tercer nivel el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

A su turno, Paúl Larrea enfatizó que una situación similar ocurre con los 180 centros de salud del primer nivel y los tres hospitales: Regional, Las Mercedes y Belén.

Líneas seguidas dijo que el COVID 19 es muy peligroso, pues el primer paciente en China que logró superarlo en una primera etapa ya falleció, lo que indica que hay una mutación genética del virus. "Aparentemente hay un hibridaje, el virus aparentemente muta y no muere. Entonces se deben adoptar medidas extremas en el sector Salud en Lambayeque ", sentencio Soria.

A su turno Larrea exigió que en los centros de salud del Minsa deben adecuarse ambientes para atender posibles casos de coronavirus y fortalecer medidas de bioseguridad para evitar el contagio en médicos y enfermeras.

" La mesa técnica es indispensable. No se puede perder tiempo", insistió Larrea.