Trabajadores del hospital Uldarico Roca Fernández de Villa El Salvador denunciaron que no se encuentran preparados para atender casos de coronavirus, a pesar de haber sido designados por EsSalud para atenderlos.

El personal aseguró que ningún vocero de EsSalud les informó de que debían recibir a infectados por COVID-19, sino que se enteraron por medio de la prensa. Horas antes, EsSalud informó a los medios que se había designado al Uldarico Roca y San Isidro Labrador en Santa Anita para atender los casos confirmados.

Indicaron no conocer cuál es el plan de contingencia que deberían aplicar ante la eventual llegada de un infectado. Asimismo, dijeron que los ambientes no han sido adecuados para áreas de aislamiento y que el personal no cuenta con las medidas de bioseguridad para protegerse, pues el hospital carecería de mascarillas y trajes adecudas para entrar en contacto con el paciente con COVID-19.

Por su parte, el técnico asistencial Miguel Nolli, dirigente sindical de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social, mostró su preocupación por los más de 120 pacientes asegurados que se dejaría atender por priorizar los casos de coronavirus.

“Lamentamos que los dos únicos hospitales grandes que tienen Villa El Salvador sean utilizados para el coronavirus, dejando al distrito sin hospitales sin resolución para atender casos de emergencia, sala de operaciones o nacimiento”, indicó a La República.

Nolli recalcó que ellos no se oponen a la medida; sin embargo, dijeron que requieren de las condiciones para no afectar a los demás pacientes y equipamiento para que el personal médico pueda actuar oportunamente y no correr riesgo de contagio.

Por ello, proponen que los casos sean atendidos en el hospital de Villa María, el cual no se encuentra en funcionamiento, o en la villa panamericana Lima 2019.

El trabajador también denunció que existen varias carencias en el nosocomio, tales como la falta de tomógrafo, el ascensor malogrado, camillas que no son renovadas desde la inauguración del hospital hace 20 años, entre otras.

El personal se reunirá con el director del hospital, representantes de gremios médicos y pacientes para ver qué acciones tomarán. Asimismo, esperan reunirse con el alcalde Villa El Salvador para que los ayude a dar a conocer sus reclamos. Hasta el momento, EsSalud no se ha pronunciado sobre las demandas de los trabajadores.

A las afueras del nosocomio también llegaron varios pacientes de EsSalud mostrando su rechazo a que el Uldarico Roca Fernández haya sido designado como hospital de contingencia. Pidieron a EsSalud reconsiderar su decisión.

Es necesario precisar que los hospitales designados por EsSalud son diferentes a los capacitados por el Minsa, los cuales son el Dos de Mayo, Hipólito Unanue, Villa el Salvador, Sergio Bernales y Ate.