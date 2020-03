Coronavirus en Perú: ofrecen falsos medicamentos contra en el COVID-19 por WhatsApp

En mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en Perú. Se trata de un joven peruano de 25 años que viajó hace poco a Europa y actualmente se encuentra en aislamiento domiciliario.

La difusión de la información ha generado gran preocupación entre la población, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) y los canales oficiales del gobierno han hecho un llamado a guardar la calma.

PUEDES VER Primer caso de coronavirus en Perú es un joven de 25 años que regresó de Europa [VIDEO]

Pese a dichas recomendaciones, a través de redes sociales y otras plataformas, han empezado a surgir informaciones falsas y aquellas que se aprovechan del pánico de las personas para poder generar ingresos económicos.

Una forma de engañar, en este contexto, es el ofrecimiento de medicinas o implementos que, supuestamente, ayudan a enfrentar el coronavirus, los cuales se ofrecen por mensajes vía WhatsApp.

Las falsas ofertas van desde frascos con compuestos sintéticos derivados del árbol de la quina, extractos de plantas, cóctel de medicinas para la gripe, cannabis, multivitamínicos, mascarillas, hasta sahumerios y demás.

PUEDES VER Coronavirus en Perú: personal de hospital designado por EsSalud acata paro y denuncia no estar capacitado

Al respecto, el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, advirtió en entrevista a la agencia Andina que la ingesta de compuestos que no tienen ninguna certificación científica o recomendación médica pueden causar daños en la salud.

En cuanto al cóctel de medicinas para la gripe (dexametasona, metamizol, diclofenaco), el especialista aseguró que si bien pueden causar la sensación de mejoría, a la larga producirían gastritis.

Tampoco es recomendable ingerir compuestos a base de cannabis o del árbol de la quina, pues si bien sirven para afrontar otros males, en ambos casos no se ha demostrado su efectividad para combatir o prevenir el coronavirus. De igual manera, no está comprobado el efecto de los multivitamínicos y los extractos de plantas sobre el COVID-19.

PUEDES VER Piura: reportan caso sospechoso de coronavirus en Talara

En el caso de los sahumerios, estos no tienen ninguna utilidad para alejar al coronavirus. Mientras que el uso de mascarillas, como lo ha explicado la ministra de Salud, no es necesario, ya que el virus entra por las mucosas o si estamos cerca de alguien que está infectado y estornuda, por lo que el uso del objeto no nos asegura que nos contagiemos. Por el contrario, debe ponerse énfasis en el lavado y desinfección de las manos.

Justamente, en los últimos días, se ha reportado un aumento de la venta y compra de mascarillas, lo cual ha generado que páginas de Internet y hasta farmacias especulen con su precio, o en algunos casos agotar el stock en varios establecimientos.

Espinoza también dijo que el consumo de cítricos no garantiza evitar el contagio del COVID-19 o de algún otro virus. “Todos estamos en riesgo de sufrir un proceso respiratorio, pero tomar solo vitamina C no evitará que me enferme, quizá podría ayudar a que la enfermedad sea menos agresiva”, indicó.

PUEDES VER Infraestructura de hospitales no están preparados para afrontar el coronavirus

Al igual que otros especialistas, Espinoza mencionó que la mejor manera de prevenir el contagio es a través del lavado de manos con una duración de 20 segundos, además de evitar el contacto con personas que tengan problemas respiratorios, tocarse el rostro, la boca, o ojos con las manos con las manos sucias.