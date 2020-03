Cada dos horas se abusa de un menor en el Perú, revelan cifras del CEM

Camila era una niña de apenas 4 años de edad cuando un adolescente decidió secuestrarla, ultrajarla y asesinarla en Independencia. Ni ella, ni su madre, ni su prima tuvieron la culpa. Fue un adolescente quien terminó con las ilusiones de una pequeña.

Así como ella, otros 402 niños, entre 0 a 11 años de edad, han sido víctimas de violación sexual. Según cifras del Centro de Emergencia Mujer (CEM), las regiones que tienen mayor incidencia son Lima con 245 casos, así como La Libertad, Arequipa, Junín, Áncash y Cusco.

Una cifra realmente preocupante que ha puesto en tribuna lo que realmente hacemos para luchar contra este delito.

Para Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, ni siquiera la pena de cadena perpetua puede evitar que esta cifra disminuya. Incluso, desde que se viene aplicando esta sanción penal, los casos de abuso sexual han aumentado.

“Esta es una cifra que revela de enero nada más, pero no sabes qué va a pasar luego durante los siguientes meses. Cada vez vemos que se reportan más casos de violencia sexual. Si bien el aumento de pena se ha pensado para dar una sanción fuerte a los agresores, en realidad, no ha funcionado. El aumento de penas no es suficiente para abordar este tema. La violencia es un problema estructural que no se va a solucionar con el aumento de penas de la noche a la mañana, sino también faltan trabajos de prevención. Desde que aumentaron la pena, se siguen reportando muchos más casos”, expresó a La República.

¿Cuál podría ser una solución? Para la especialista se debe trabajar en la creación de protocolos y políticas estructurales, así como en medidas de prevención con enfoque de género y que involucren a los menores de edad.

“Hay que educar a los niños y niñas para que aprendan a cuidar su cuerpo, pero, sobre todo a que aprendan a no seguir repitiendo estereotipos machistas de género patriarcales, que permitan que un hombre se sienta con el derecho de maltratar, vulnerar y ultrajar a una mujer”, mencionó Matilde Cobeña.

La solución dada por la Defensoría del Pueblo es necesaria para nuestra sociedad, sin embargo, requiere de una total atención de las entidades del Estado. Se necesita prevenir el problema y no atenderlo solamente cuando se difunde.

La Defensoría del Pueblo realizó una investigación para determinar la cantidad exacta de niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos. Según este estudio, en enero de este año, se han reportado 403 casos, siendo Lima, la región en donde más fueron reportados.

A pesar de la fuerte cifra, no es la más elevada. En febrero se han alertado de 495 desapariciones.

Sus familiares y madres aún desconocen la verdadera situación en la que se encuentran estos pequeños. Pese al dolor y los años transcurridos, ellos tienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Violación sexual infantil: cifras alarmantes

En el año 2019 se reportaron 5 140 menores víctimas de violación sexual.

En el 2018, se conoció que 7 901 agresores están presos en diferentes cárceles de Perú, tras abusar sexualmente de un menor.