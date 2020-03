La exministra de la Mujer Ana Jara señaló que la madre de la niña asesinada en Independencia no tendría una “responsabilidad de carácter penal”, pero sí se vería afectada en el plano del “derecho de familia”, ya que podría perder la custodia de su segunda hija de 2 años.

“Haciendo un análisis como abogada, una responsabilidad de carácter penal no le alcanzaría a la madre porque no hubo una voluntad deliberada de hacerle daño a Camilita y por ese lado no creo que ella pueda afrontar la acción de la justicia”, indicó para Exitosa.

Asimismo, manifestó que lo importante es garantizar la seguridad de la menor de 2 años, quien se encuentra en un albergue tras una evaluación del Ministerio de la Mujer.

“Mucho me temo que ella pueda perder la patria potestad de su segunda hija, la bebita de 2 años. Estimo que va a ser puesta bajo la tutela de familiares que pueda tener un entorno que le garantice a la niña en un espacio de paz y de integridad. Son muchos los que están reclamando la tutela de la niña, pero es el Ministerio de la Mujer –a través de la Unidad de Protección– quien decidirá qué familia tendrá la tutela de la niña”, agregó.

Como se recuerda, la menor de dos años y su prima de nueve fueron trasladadas a un albergue del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Los familiares de la menor de dos años continúan luchando por la tenencia de la niña. No obstante, el procedimiento podría llevar más de seis meses, ya que se deben cumplir los factores necesarios para que ella se establezca en el mejor ambiente posible. En caso ninguna obtenga la tenencia, pasaría a manos del cuidado del Estado.