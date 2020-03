Chiclayo: decomisan frutas en descomposición que eran utilizados para la venta de jugos [VIDEO]

Chiclayo. Una comerciante ambulante que anteriormente detuvieron con más de 6 mil soles en su posesión, producto de las ganancias diarias por la venta de jugos de naranja y piña, fue intervenida por el personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MpCh), luego de detectarse que las frutas que usaba se encontraba en estado de descomposición. La detención se hizo en la esquina de la calles Arica y Héroes Civiles.

En el interior del carro que utilizaba de manera informal, Ysabel Arribasplata Becerra (50) había piñas podridas, zumo de limón agrio, esencia almacenada de manera insalubre para disminuir la acidez de la fruta, botellas de plástico y bolsas sucias. Todo ello era utilizado para la preparación de los refrescos que luego eran vendidos a un sol.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo insta a los ciudadanos a no consumir productos a vendedores informales, pues no garantizan los mínimos requisitos de salubridad; además, el fuerte calor que se siente en la ciudad ayuda a que los alimentos se descomponga con mayor facilidad si no permanecen debidamente congelados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda 5 consejos para la salubridad de los comestibles, entre los cuales están: utilizar agua potable o tratada; mantener las manos, utensilios y superficies limpias; mantenerlos a temperatura segura y separar los alimentos crudos de los cocidos.