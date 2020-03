Datos del lado oscuro: Pedofilia y pederastia

El aterrador caso de la menor de cuatro años violada y asesinada por un adolescente nos revela, otra vez, una de las manifestaciones más grotescas y oscuras de la condición humana: el abuso de menores, desde las violaciones y muertes, hasta la seducción y los tocamientos no menos deplorables. Sentimos un natural rechazo a los otros humanos que tienen este comportamiento, queremos eliminarlos, darles de “su propia medicina”.

Para la mayoría de expertos, la pedofilia es una patología que no puede curarse. No es posible corregir el interés sexual de un pedófilo y la diferencia entre pederasta y pedófilo es que los pederastas son los individuos en quienes las fantasías del pedófilo pasan del pensamiento a la acción, son ejecutadas. A lo sumo, los pedófilos pueden recibir terapias psicológicas para evitar convertirse en pederastas. Para ello, se emplean técnicas parecidas a la prevención de las adicciones. Pero su eficacia no está comprobada. La castración química es otra opción: un tratamiento farmacológico que reduce la libido en los agresores sexuales. Esta parece ser la alternativa más sensata, además de la prisión, por supuesto, si es que se llega a cometer el delito. Ojo que la preferencia sexual de los pedófilos no se ve alterada. La castración química es un método empleado en muchos países occidentales. La extirpación de los genitales, aplicada históricamente, es lo más eficaz, pero ya casi hay un consenso en que atenta contra los derechos humanos. Personalmente, reabriría el debate, así el depredador sea menor de edad. Si además hay asesinato ulterior, con más razón. Atención: En su mayor parte los pedófilos son varones de mediana edad, generalmente heterosexuales.