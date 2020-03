En la ciudad de Trujillo (región La Libertad) agentes de la unidad de Serenazgo captaron a varios extranjeros bebiendo en la calle y generando alteración a la tranquilidad publica de los pobladores.

El hecho se registró en la calle Los Zafiros, en la urbanización La Rinconada. Los sujetos de nacionalidad venezolana reaccionaron de forma violenta tras la intervención de la autoridad municipal.

Los agentes de Serenazgo se acercaron para exhortarlos a dejar de beber cerveza en la vía pública, puesto que esta prohibido realizar estas acciones y provocar ruidos molestos, más aún a esa hora de la mañana.

No obstante, no imaginaron que los extranjeros reaccionarían agrediéndolos verbalmente.

“Porque me estas grabando la cara, si no tengo expediente no tengo nada”, dijo uno de ellos, quien se acercó a la unidad municipal desde donde se grababa la intervención.

Mientras que otros sujetos respondieron con insultos a los municipales, e incluso se mostraban desafiantes al continuar ingiriendo licor.

Los efectivos lograron acercarse y dialogar con los sujetos, y tras varios minutos los persuadieron para que se retiren del lugar.

Recordar que existe una Ordenanza Municipal, del año 2014, donde se regula la oferta, el expendio, consumo y/o la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales y en la vía pública.