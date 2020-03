Un día sin mujeres

¡Levantemos el puño!

Johanny Llanos, periodista del diario El Popular.

La mujer era considerada un ser inferior, un objeto de necesidad del hombre. La mujer debía cumplir con los “deberes maritales”. No tenía voz, ni voto, ni derecho a una educación. Debía aprender los quehaceres del hogar para ser “buena esposa”, “una dama”, soportar maltrato, quedarse callada. Todos estos estereotipos, productos del machismo, en cierta forma, se erradicaron con la lucha por la reivindicación de la mujer. Aún seguimos siendo perseguidas, no por usar una falda o salir de fiesta, sino por ser una niña, una joven o una madre. Es inverosímil que por ser mujer atenten con nuestra vida. Ahora nuestra lucha es contra la masacre feminicida. No nos acostumbremos a ser una cifra más.

..........................................................

Prendan la luz

Cristina Luna, directora de Cuaderno Borrador.

Un apagón de mujeres no ayuda mucho si no apostamos por nosotras mismas. A las pruebas me remito, recientemente Aequales subrayó que desde el 2004 hasta 2019 el porcentaje de mujeres en alta dirección en el mundo no ha crecido y se encuentra por debajo del 30%, debido básicamente a que los líderes de las empresas aún no están convencidos del valor de la diversidad, pero además porque falta mentoring femenino entre otros factores. Si las de arriba no abren camino, ¿cómo podrán escalar las que están ubicadas abajo de la pirámide? Creo que la tarea empieza por nosotras mismas, pasando del dicho al hecho, ayudando a que más mujeres escalen, brillen por sí mismas y no opacando su luz.