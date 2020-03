Las circunstancias que acompañaron la terrible muerte de la pequeña Camila me generaron varios conflictos internos. Confieso que, al escuchar la noticia, mi primera reacción fue preguntarme ¿y dónde estaba la madre? Antes de pensar en el asesino estaba yo señalando que la culpa era de ella.

Debí tomarme un tiempo para reflexionar, para leer y escuchar, para entender más allá de mi burbuja. Intercambié opiniones con otras mujeres logrando dejar de lado mis prejuicios para entender que, como suele pasar, la carga de la culpa cae, irremediablemente y en primera instancia, sobre la madre como la responsable del terrible destino de la niña. No sobre el asesino que la secuestró, violó y asesinó, sino sobre ella. Y es que esta sociedad impone a las mujeres, sobre todo si son madres, un rol de absoluta abnegación y sacrificio, casi de santidad.

De pronto en las redes sociales, incluso en mi entorno más cercano, todos se convirtieron en padres ejemplares incapaces de cometer el mínimo error. “Asesina” le han gritado a esa joven madre que sufre el dolor de una violenta pérdida. “Se merece el sufrimiento” le han dicho. No llora ni se desgarra, cuestionan otros. En un rol nefasto, los medios de comunicación se han ocupado más en escudriñar su vida que en tratar de explicar qué razones sociales, económicas y de abandono sufrieron madre e hija.

Nadie se pregunta cómo con 22 años cría sola a dos niñas, pobre, sin educación y sin mayor ayuda. No se pregunta en qué entorno creció, qué referentes y carencias tuvo. No, lo importante es lincharla porque no cumple nuestras reglas ni estereotipos. Cuánta hipocresía la nuestra, para tirar la primera piedra ahí estamos.