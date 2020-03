Pareja de la madre de niña asesinada en Independencia recibe amenazas de muerte [VIDEO]

Christian Neyra Chinchay, pareja de Mirella Huamán Santiago, madre de la niña que fue raptada y asesinada en Independencia, denunció recibir amenazas de muerte en su contra.

Según comentó el joven, en redes sociales se vienen difundiendo fotografías de él con otro nombre, donde lo sindican como el asesino de la menor de 4 años.

Neyra Chinchay negó las acusaciones y aseguró haber estado en todo momento con su pareja. Contó que acompañó a Mirella Huamán desde la noche del sábado, cuando dejaron a la niña junto a su hermana en la casa de una tía.

“En las redes me están tachando como que yo he sido. Y eso no me está gustando. Me están acusando a mí, que yo soy el culpable del asesinato. Yo en ningún momento me he apartado de ella”, señaló a Panamericana Tv.

El joven teme por su seguridad, por lo que pide garantías para su vida.

Cabe resaltar que el principal sospechoso del crimen es un adolescente de 15 años, luego que su madre lo reconociera en las imágenes que registraron las cámaras de seguridad.

La Policía Nacional ha iniciado un operativo, desde la madrugada de este miércoles 4 de marzo, para ubicar al menor implicado en el secuestro y asesinato de la niña de 4 años. Los efectivos han revisado los alrededores del cerro Las Minas, cuevas y viviendas abandonadas. Ellos han activado el plan Cerco para controlar la zona.