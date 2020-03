Una madre de familia solicita apoyo a las autoridades para poder trasladar el cuerpo de su hijo que falleció de Leucemia. Ella se encuentra agobiada pues, tiene hasta el día de hoy a las 4 de la tarde para poder conseguir un ataúd y darle sepultura en Sullana - Piura.

Amelia Rojas Córdova menciona que tiene seguro de EsSalud, sin embargo, al no ser titular no le pueden brindar la caja. “Solamente la Beneficencia de Chiclayo me está ayudando con el traslado, por eso estoy tocando de puerta en puerta para juntar y poder retirarlo del hospital. No pude salvar a mi hijo por el tipo de sangre que tenía era muy complicado de conseguir", expresa afligida.

PUEDES VER Alertan de estafa en redes sociales con nombre de alcalde de Chiclayo [VIDEO]

La progenitora se encuentra en busca de ayuda desde el día lunes. Ha visitado a las autoridades de la Municipalidad de Chiclayo (MpCh), Municipalidad de José Leonardo Ortíz y Gobierno Regional de Lambayeque.

“El alcalde de Chiclayo me contestó de forma déspota. Fui al Gobierno Regional pero no pude ubicar al gobernador. El vendedor de la funeraria quiere 450 soles y hasta el momento tengo 390 soles”, refirió Amelia Rojas.

Si usted desea brindarle algún tipo de ayuda económica pueden ubicarla en el Hospital “Almanzor Aguinaga Asenjo” hasta las 4:30 de la tarde.