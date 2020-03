Colegios privados incumplen ley con sus listas de útiles

Hecha la ley, hecha la trampa. Pese a que en enero último, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 002-2020, que establece nuevas medidas para la lucha contra la informalidad y los cobros excesivos en los colegios privados del país, algunos planteles siguen haciendo de las suyas, esta vez mediante las conocidas listas de útiles escolares.

La República accedió a tres de ellas que se entregaron a padres de familia de Lima Metropolitana que prefieren el anonimato por temor a represalias.

PUEDES VER Alumnos de varios colegios privados regresan a clases en la región Puno

“Útiles de aseo”

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), los colegios particulares no pueden requerir materiales o útiles que no respondan a las necesidades de aprendizajes de los estudiantes. Esto quiere decir que los padres de familia no pueden estar obligados a entregar productos de limpieza, porque estos forman parte de los servicios que deben ofrecer los planteles que reciben una pensión de por medio.

Pues bien, esto no se cumple en un colegio de San Martín de Porres (SMP), donde a los padres de los alumnos de 5 años de educación inicial les exigen, en su lista de útiles, productos de aseo como jabón líquido con aplicador de 400 mililitros, bolsas de basura negra, bolsas amarillas con asas, rollos de papel higiénico y megarrollos de color rojo.

PUEDES VER Disputas en la Ugel Norte: Aún directora Edith Vidal ingresó a local con Policía

Lo mismo sucede en la institución educativa privada Unimaster, con sedes en Ate y Comas, donde a los padres de los niños de 4 años de educación inicial también les piden productos de aseo, pese a la prohibición.

"Doce rollos de papel higiénico, cinco rollos de papel toalla, un frasco de jabón líquido grande, todo eso es lo que nos piden cuando esto debe ser parte de su estructura de costos. Un poco más y nos piden directamente que implementemos sus baños", contó un padre de familia molesto porque si bien tiene solo un hijo gasta hasta 600 soles.

PUEDES VER Arequipa: El niño que no forró sus cuadernos para salvar el planeta

Pedir ciertas marcas

Pese a que es una práctica ilegal antigua, se sigue registrando.

Otra de las prohibiciones que tienen las escuelas particulares es el direccionamiento de la compra por determinadas marcas de útiles. En el colegio Unimaster de Comas se les pide a los padres cajas de colores de la marca Faber Castell; así como un paquete de paños YES y un frasco de aromatizante Poett.

PUEDES VER Año escolar 2020: implementarán más de 3 mil 400 quioscos saludables

“No se les puede exigir a los padres comprar productos de determinadas marcas, eso deben denunciarlo ante Indecopi”, precisó el expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), el excongresista Jaime Delgado, quien pidió a los padres no dejarse sorprender.

Lista antes de las clases

La entrega de los útiles escolares solicitados por los colegios privados deberá hacerse de manera progresiva y no en un mismo día, precisa el Decreto de Urgencia N° 002-2020. Esto para no perjudicar la economía de los padres que también tienen otros gastos, como pagar la cuota de ingreso o la matrícula.

PUEDES VER Escolares de Loreto y Ucayali podrán llegar gratis a sus escuelas a través de lanchas

Esto tampoco ocurre en el colegio particular Divina Misericordia de Los Olivos, donde se les exigió a los padres entregar la lista de útiles incluso antes del inicio de las clases. En ese mismo plantel se les avisó que la compra de los textos escolares podían realizarla en una feria de la editorial que eligieron los directores.

Johana Gutiérrez, vocera de Indecopi, precisó que las sanciones a los colegios privados van desde una amonestación hasta una multa de 450 UIT (un millón 890 mil soles).

PUEDES VER Clausuran 100 colegios informales en 17 distritos de Lima Metropolitana

Claves

- Indecopi informó que si tiene una denuncia puede escribir al correo electrónico: colegios2019@indecopi.gob.pe. Se respetará el anonimato de los padres.

- Además deben adjuntar documentos, fotos o cualquier otro medio probatorio de la presunta infracción. Puede llamar también al 224-7777 en Lima y 0800-4-4040 en regiones.

PUEDES VER Minedu estrena cuentos en quechua y aimara en Spotify

Polémicas listas de útiles

- En un colegio de San Martín de Porres se les exige a los padres de familia productos de aseo para los niños. Esto pese a la prohibición vigente.

- El colegio Divina Misericordia de Los Olivos les pidió a los padres entregar la lista de útiles antes de que inicien las clases. Esto debe ser progresivo.

- En el colegio Unimaster de Comas se les pide a los padres de familia comprar caja de colores de la marca Faber Castell. También les exigen paquete de paños YES y frasco de Poett.