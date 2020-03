Alrededor de las once de la mañana, delincuentes asaltaron la vivienda de la mamá de la modelo y empresaria peruana Marina Mora, ubicada en el cruce de la avenidas Naciones Unidas con Blas Cerdena, en Breña. La Policía Nacional del Perú ya se encuentra en el lugar.

Vecinos de la zona dieron la alerta a la Policía Nacional del Perú sobre un movimiento sospechoso dentro de la casa. No obstante, al preguntar la descripción de los delincuentes, mencionaron que no vieron la apariencia de ellos. Además, las cámaras de seguridad no funcionan.

Por otro lado, los criminales no habrían utilizaron la fuerza para entrar al hogar. “Se va a investigar los hechos. Nos parece raro que no se haya ejercido la violencia ni en los cerrojos de la puerta”, acotó Manuel Barras, Mayor de la comisaría Mirones Altos a La República.

Según el informe policial, se robaron una cocina, dos televisores y una joya. La mamá de Marina Mora salió a comprar y regresó luego de una hora y media. Junto con la Policía, la dueña entró a la casa para conocer qué sucedió en su hogar.

Hasta el momento, se desconoce cómo los malhechores entraron a la propiedad sin romper chapas o forzar la cerradura. Según la PNP, esta zona no presenta asaltos recurrentes o denuncias por hurto agravado, por lo que le parece extraño este robo.

Casa de mamá de Marina Mora.

La Policía Nacional del Perú continuará preguntando a los vecinos de la zona para conocer si tienen más información sobre los hampones.