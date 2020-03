Los deudos de Henry Riveros, víctima número 32 por la tragedia en Villa El Salvador, no solo deben soportar el dolor que significa la pérdida de siete integrantes de su familia, sino también la preocupación por la reconstrucción de sus viviendas.

María León de la Cruz, familiar del fallecido, reveló que su vivienda no ha sido demolida pese a que el Ministerio de Vivienda se comprometió a ejecutar obras de rehabilitación. Según indicó la institución le dijo que reconstruirán parte del inmueble y no en su totalidad.

“Mi preocupación es que la casa, la cual está afectada por el incendio, no ha sido demolida. Lo prometido por el señor presidente espero se cumpla. La reconstrucción no es un favor, es un derecho que nos parece justo reclamar. Nosotros no pedimos esta situación, solo exijamos justicia", contó a La República.

Ante esta situación de preocupación y desconsuelo, la familia Riveros Meza hace un llamado a las autoridades y solicita su apoyo. Ellos piden la reconstrucción de sus viviendas, así como la identificación de los responsables de la tragedia que ha dejado múltiples muertos.

Siete de once miembros de la familia Riveros Meza han perdido la vida por la deflagración ocurrida el 23 de enero en Villa El Salvador. El último integrante fallecido fue Henry Rivas, quien perdió la vida el lunes 2 de marzo. Él presentaba 75% de quemaduras en su cuerpo.

Los otros occisos eran: Geraldine Riveros Osorio (18), Isidora Meza Llamoca (61), Carolain Riveros Segovia (20), y otros tres menores de edad.