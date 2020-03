San Miguel: ciclista perdió un dedo tras caer sobre ciclovía provisional construida en la Costa Verde [VIDEO]

Luis Díaz Venero quedó con uno de sus dedos mitulados tras caerse en el puente provisional que implementó la Municipalidad de San Miguel en el tramo Escardo-Virú, en la Costa Verde. La noche del lunes 2 de marzo, él pasó por esta obra en bicicleta con sus amigos. Cuando estuvo a una altura considerable, perdió el equilibrio y cayó sobre la superficie de metal.

Su dedo meñique quedó dentro de uno de los hoyos del piso cuando puso sus manos sobre este. En ese momento, la fuerza de su cuerpo causó la mutilación.

“Cuando comienzas el recorrido, la notas firme (en referencia al puente), entonces te da cierta confianza. Pero por la hora y la calidad del bus no te das cuenta que tiene como una especie de rieles. Cuando pasas de un bloque a otro, tienes una guía y luego no hay nada. Eso fue lo que hizo que pierda estabilidad de la bicicleta. Trate de recuperar el equilibrio apoyándome y ahí fue donde lamentablemente perdí el dedo”, contó en RTV.

La víctima aseguró que el puente es peligroso y que, cuando empiece la época de lluvias, la estructura podría hasta causar la muerte de los ciclistas que lo recorran.

"Antes de venir se veía que bajaban familias caminando, niños en bicicleta y si te pones a caminar o a ver las cuestiones de seguridad de este puente, cualquiera puede tener un grave accidente. Pienso incluso que he podido morir”, comentó.

Anoche perdí un dedo al caer de la bici, subiendo el puente de la nueva ciclovía de la Costa Verde, y la saque barata,... Posted by Luis Diaz Venero on Tuesday, March 3, 2020

Tras señalar a Jorge Muñoz, alcalde de Lima, como responsable del accidente por “haber entregado la obra”, Díaz comentó que la comuna de San Miguel se comunicó con él para ofrecerle ayuda. Pero este ya había acudido a un hospital.

“De la municipalidad recibí una llamada para ofrecerme asistencia social y asistencia médica. Les pregunté exactamente en qué consistía esta atención; no me dieron razón. Yo les comenté que ya tenía la herida cerrada, el dedo cercenado, ya curado, ya vendado. No me dieron mayor razón y simplemente me dijeron que los contacte si necesitaba algo más”, dijo.

Opinó que las autoridades deberían implementar carteles para advertir los riesgos que podrían correr si circulan con bicicleta por el puente.