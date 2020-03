Precio del cobre y oro bajan por crisis mundial

Arequipa. El coronavirus no solo tiene sitiados a los ciudadanos chinos, sino también a su economía. Debido a la poca dinámica, el precio de muchos metales, que son exportados también desde el Perú, está bajando. El economista Epifanio Baca, de Propuesta Ciudadana, indicó que los más golpeados son los precios del cobre y oro.

Baca explicó que al presentarse el virus, las bolsas de valores fueron cayendo. "Esto debido a que la gente saca sus inversiones y empieza a comprar dólares. Por eso también hemos notado un alza en esta moneda", explicó.

Por ejemplo, el cobre ha bajado de US$ 2.8 o US$ 2.7 a apenas US$ 2.5 la libra. De igual manera, el precio del oro se redujo de US$ 1 600 a US$ 1 500 la onza.

"Es una tendencia mundial. Es debido al pánico de algunos inversionistas ocasionado por el coronavirus", acotó Baca.

En tanto, la Asociación de Exportadores (Adex) informó que también se han visto perjudicados. Las embarcaciones con productos de la agroindustria no han podido desembarcar en China. Piden la apertura de otros mercados.