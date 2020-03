El gobierno de los padres

Por: Maria Emma Mannarelli

Lo público –su naturaleza, sus rasgos y sus transformaciones– es un complejo compuesto de permanente movimiento, que no quiere decir en constante evolución. Puede también deteriorarse: en Occidente cuando languidece el imperio romano ocurre lo mismo con los baños públicos, los caminos, el sistema fiscal, la moneda; recrudece la violencia y los poderes domésticos reemplazan al estado.

Parte del devenir de lo público tiene que ver con cómo el estado se va deshaciendo del parentesco y de las creencias religiosas. Que estas últimas dejen de ser la base para regular, por ejemplo la sexualidad, es lo que conocemos como secularización.

Desmontar el parentesco como vía a recursos materiales y simbólicos de poder es otra direccionalidad que dice de la robustez de lo público. La asociación entre la sangre y la disposición de fuentes de estatus más bien corrompe la acción de las instituciones, y les impide crear una autoridad para introducirse a la casa y regular las jerarquías y el ejercicio de la autoridad. Solo a veces parece que nos distanciamos de esa tendencia.

El nepotismo ha sido percibido cada vez más como una práctica ilegal, aunque haga malabares para mantener su vitalidad, que es más fácil entre nosotros donde el compadrazgo ha reforzado lo familiar. Pero liberar el ejercicio de la política de los intereses domésticos no solo pasa por lo patrimonial crematístico; incluye sobre todo prestarle atención a cómo la lógica doméstica está incrustada en las cabezas de las autoridades públicas. Estas siguen pensando la función pública desde su casa, desde un lugar al que el Estado peruano ha tardado indeciblemente en ingresar, en atenuar las jerarquías de todo tipo, pero sobre todo las de género.

Las reacciones de las autoridades supuestamente públicas ante lo ocurrido con Solsiret Rodríguez, su desaparición y su asesinato, y ante todas las niñas y las mujeres que no encontramos vivas ni enteras revela algo grave: las percepciones masculinas (no necesariamente de los hombres) sobre las mujeres son un obstáculo trágico para la justicia y para el control de la violencia; que para fiscales y policías las mujeres son inferiores, ajenas a la ciudadanía plena e indignas de la protección del Estado; y que son ellos –padres, maridos, hermanos, hijos– los que definen su existencia y a los que deben obedecer para ser protegidas. De no hacerlo lo que ocurra no es cuestión de ellos.