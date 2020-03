Cusco: Niño huérfano que pidió ayuda a presidente Vizcarra vivirá con su abuelito

Danilo U. A. es uno de los damnificados por el aluvión que arrasó con varias comunidades del distrito de Santa Teresa, en La Convención, en Cusco. El pequeño de 10 años quedó huérfano tras el desastre natural. Su rostro se hizo conocido tras enviar un mensaje al presidente Martin Vizcarra, pidiendo apoyo para continuar con sus estudios y “ser algo en la vida”.

El municipio de Santa Teresa informó que el niño y su hermanita Yajaida, vivirán con su abuelito en la comunidad de Lucmabamba. Fueron trasladados a esta localidad el último lunes, por vía aérea. La Policía los escoltó hasta su destino.

Como se recuerda, ambos pequeños se reunieron con el presidente Vizcarra el domingo. El jefe de Estado les prometió a ambos que les construiría una vivienda en Lucmabamba. Además, se comprometió a ayudarlos para que sigan estudiando.

DESGRACIA

Abel Álvarez Cárdenas y Giovanna Huamán Candia son los nombres de los padres de Danilo y su hermanita Yajaida. Ambos perdieron la vida, tras el aluvión desatado en Santa Teresa. La familia vivía en la comunidad de Totora, sector Hornopampa.

Luego de su perdida, Danilo tomó valor y protagonizó un video dirigido al mandatario y sus ministros. “Yo he perdido a mi mamá y a mi papá, yo le pido señor presidente (Martin Vizcarra) que me apoye porque a mí solo me está poyando mi tío hasta este momento, por favor yo quiero estudiar”, contó.