Arequipa: Suspenden a Jorge Luis Choque por caso PAPI

La Comisión Especial de Procesos Disciplinarios de la Gerencia Regional de Educación decidió sancionar al exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Norte, Jorge Luis Choque Mamani. Fue suspendido de la función pública por un periodo de dos meses, por haber permitido la ejecución del Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI) durante 2018 y 2019.

La sanción se dio luego que se revelara en La República la denuncia que hicieron de forma anónima, en octubre de 2019, directores y maestros. PAPI fue un programa ideado por Choque Mamani y su especialista de educación privada, Carmen Valverde. A través de este, cobraban S/ 300 a los colegios privados con el fin de capacitar a sus maestros en la currícula escolar. Pero en realidad sería para que no los fiscalicen.

Los testimonios señalan que los especialistas designados por la Ugel Norte no los capacitaban bien. No cumplían el tiempo mínimo que habían pactado y a veces ni iban. A fines de 2018 les dieron un certificado que “no reflejaba su aprendizaje”. Aún así, los promotores de las instituciones pagaban todos los meses porque esto les garantizaba no ser fiscalizados por la Ugel Norte.

Un ejemplo de ello sería lo que pasaba en el sector de Peruarbo, en el distrito de Cerro Colorado. Allí el colegio Linus Pauling funcionaba sin problemas pese a no tener licencia de funcionamiento ni permiso para brindar el servicio educativo de parte de la Ugel Norte y la Gerencia de Educación.

Es más, el promotor de ese colegio, Rutbel Begazo, se presentó varias veces defendiendo al PAPI y a Choque Mamani.

Según la denuncia de los maestros, los pagos no se hacían directamente a Choque Mamani ni a Valverde, sino que los canalizaban a través de la maestra Elizabeth Palomino. Sin embargo, de acuerdo a los chats de WhatsApp, los promotores rendían cuentas a Valverde. Incluso esta les recordaba de hacer el pago y hasta los amenazaba con multas.

Según el secretario de Defensa de la Asociación Regional de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa (ARIEPA), Ricardo Medina, y las versiones de Choque Mamani, además de los promotores defensores del PAPI, había al menos 90 colegios asociados. “Si cada uno pagaba S/ 300, al mes podían reunir unos S/ 27 mil. En pagos de especialistas se iría unos S/ 14 mil. ¿A dónde iba el resto?”, cuestionó en su momento Medina.

Al respecto, las versiones de Choque Mamani, Valverde y Palomino señalan que no todos los colegios pagaban. Además indicaron que los abonos no eran para evitar la fiscalización. En todo momento negaron haberse beneficiado con ese dinero.

Sin embargo, nunca se rindió cuentas del dinero porque los colegios no estaban conformados debidamente ante Registros Públicos.

La suspensión contra Choque corre desde que sea notificado.

Para el denunciante Ricardo Medina, la sanción es “suave y benevolente”. Espera que la Fiscalía también actúe en su contra.