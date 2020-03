El Ministerio de Salud (Minsa) informó de la muerte de un hombre de 34 años de edad que resultó herido tras la deflagración en Villa El Salvador, ocurrida el pasado 23 de enero. Con este deceso, la cifra de fallecidos asciende a 32.

La víctima responde al nombre de Henry Riveros Meza. Según la entidad, tenía el 75% de quemaduras en su cuerpo y se encontraba internado en el hospital Loayza.

PUEDES VER 13 heridos aún luchan por su vida tras incendio en Villa El Salvador

Él sería el padre de la víctima 31, una menor de 9 años de edad, quien falleció el pasado sábado 29 de febrero tras presentar más del 50% de quemaduras en su cuerpo.

Cabe resaltar que 12 personas aún continúan luchando por su vida. Ellos permanecen internados en diferentes hospitales de Lima.

Un mes después de la tragedia

A un mes de la deflagración de un camión cisterna, los vecinos de Villa El Salvador continúan viviendo escenas de dolor y tristeza, debido a las mútiples pérdidas humanas y los daños materiales.

Ellos exigen justicia para los muertos, además, de la reparación de los inmuebles afectados.

Para estas obras, el Ministerio de Vivienda transfirió al Fondo Mivivienda un monto de hasta S/ 408.500 para la entrega del Bono Familiar Habitacional (BFH), los inmuebles afectados aún no son reparados.

Deflagración de camión cisterna que trasladaba GLP dejó 30 muertos en Villa El Salvador. Foto: John Reyes

Conductor de cisterna: ''No se podía evitar por más que reciba mil capacitaciones''

Luis Guzmán Palomino, conductor de la cisterna que ocasionó la deflagración en Villa El Salvador, afirmó que el siniestro fue ''inevitable'' debido al desnivel que había en esa zona. Manifestó que una situación de esa magnitud era imposible de ser controlada.

''Yo tengo 50 años manejando, yo se la ruta por donde voy. Lo que sucede es que en la avenida El Sol había un caos vehicular por eso yo corté el camino, porque vi que por ahí circulaban los carros, sino no tenía por qué ingresar. Me di con la sorpresa que había un desnivel profundo, ahí choca la parte posterior y la tubería se rompe, ¿Cómo yo iba evitar eso? No se podía, por más que reciba mil capacitaciones'', sostuvo a La República.