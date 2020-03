San Miguel: denuncian a veterinaria que entregó muerto a perro al que debieron realizarle un baño medicado [VIDEO]

Juan Carlos Paredes denunció a la veterinaria donde llevó a su perro ‘Guapo’ para que le hagan un baño medicado luego de que le informaran que este falleció por un paro cardiaco. Para él, su mascota, con quien vivió durante más de 9 años, falleció por negligencia, pues no le habrían dado los cuidados que necesitaba mientras esperaba en los caniles.

Después de que acudió a la comisaría para informar lo sucedido, la administradora de este negocio se le acercó para ofrecerle dinero. Pero lo que realmente exige el dueño de ‘Guapo’ es que la Municipalidad de San Miguel revise el establecimiento para verificar si trabajan con especialistas y si sus instalaciones están en buenas condiciones.

“Lo que ha sucedido con ‘Guapo’ es que se ha cometido una grave negligencia porque yo llevé a mi perro en buen estado de salud. Lo llevé con mi hijo mayor, Facundo, por la mañana a hacer un simple baño medicado. El perro gozaba de buena salud. Es un perro que nos acompaña hace 9 años. Luego, cuando entregó al perro, me dicen que me van a llamar a eso de las 2:30 o 3:00, que ya iba a estar listo. Yo esperé hasta las 4:00 y ya me preocupé, fui yo quien tuve que llamar a la veterinaria para saber si ya estaba ‘Guapo’ listo para recogerlo. Sin embargo, me dicen que ‘Guapo’ había tenido una emergencia", afirmó en Panamericana Televisión.

"Entonces, yo me preocupé. Fui a la veterinaria porque está a un par de cuadras de mi domicilio. Ahí me dicen que mi perro había muerto de un paro cardíaco producto de un golpe de calor. Lo que yo pienso es que ha habido una grave negligencia porque a mi perro lo han tenido por horas en los caniles, esperando el turno de baño, y se han dado cuenta una vez que probablemente le ha tocado turno, de que mi perro estaba muerto porque cuando yo lo vi, mi perro ni siquiera lo habían bañado”, continuó.

Hay que señalar que ‘Guapo’ era un perro bulldog inglés, es decir, presentaba problemas para respirar, por lo que requería cuidados especiales. En ese sentido, Paredes aseguró que no le dieron agua ni lo sacaron a un ambiente espacioso mientras esperaba su turno para que lo atiendan.

"Demuestra que no tienen el personal calificado. De repente no tienen la infraestructura que corresponda. No reclamamos una indemnización. Nosotros hicimos una constatación policial, ya que falleció ‘Guapo’. La dueña fue quien nos propuso dar una reparación económica, entregar un perro. Eso es lo que menos busco yo. Lo que nosotros pedimos es que se haga justicia por mi perro. Es decir, que las autoridades correspondientes hagan una fiscalización porque en esta ocasión sucedió con mi perro. Lo que quiero es evitar que suceda con las mascotas de otras personas porque el daño psicológico es grande”, indicó.