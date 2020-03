Los casos de parricidios a nivel nacional no son elevados, pero evidencia que muchos de ellos están relacionados con la violencia de género. En la mayoría de estos crímenes, los agresores provocan daños psicológicos y físicos a sus hijos, llegando a ocasionarles la muerte, como método equivocado de venganza y castigo hacia su expareja.

Ayer se descubrieron tres ataques que acabaron con la vida de cuatro menores en las ciudades de Ica y Cajamarca, y en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Conmoción en Ica

Quienes conocen a Jonny Jesús Auris Matos, de 27 años, aseguran que es muy religioso, de principios estrictos. Formó junto a Rossy Ccaicco Licapa una familia con dos hijas. Pero ayer cometió el peor de los crímenes: mató a las pequeñas, asfixiándolas mientras dormían.

Luego fue capturado y terminó confesando su delito. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda de la Mz U-1, lote 08, del centro poblado Villa Rotary Nueva Esperanza, contemÓscar Chumpitaz C. plaron pasmados los cuerpos de A. A. C. (2) y K. E. A. C. (4). También hallaron una carta en la que el sujeto pretendía culpar a Ccaicco Licapa por su crimen.

Él estaba en casa solo con las dos niñas. Un día antes había discutido con su pareja.

Crimen en Cajamarca

En tanto, agentes del Frente Policial de Cajamarca detuvieron a Anghy Nicol Atocha Cerdán (20), tras ahorcar a su hija de un año y 8 meses en una vivienda de Bambamarca (Hualgayoc).

“Mi sobrina se quejaba de que su niña lloraba demasiado y que no la dejaba dormir”, dijo una tía de la detenida. Anghy la ahorcó con una bufanda. Ella permanecía en su cama cuando la Policía ingresó al cuarto para detenerla.

“No lo quise hacer, que Dios me perdone”, dijo la parricida mientras le colocaban las esposas para conducirla a la comisaría.

Según especialistas en salud mental, los parricidios son más frecuentes en familias severamente disfuncionales y con maltrato crónico, por lo que urge atención preventiva.

Hallazgo en Lima

La tarde de ayer fue encontrado el cuerpo de una niña, que tendría entre 2 y 5 años, dentro de un costal en una casa deshabitada del AH Micaela Bastidas, en San Juan de Lurigancho.

El dueño de la casa, Luis Villaverde, había llegado de Huancayo. Cuando ingresó encontró los restos de la menor que habría sido asesinada y dejada en esa casa desocupada.

Según las autoridades, no se han reportado desapariciones de niños en la zona. Ahora se espera identificar a la víctima y hallar a los responsables.

Otro caso

En 24 horas. El doble parricidio de Ica ocurrió un día después de que fuera hallado el cadáver de la pequeña Brunella, quien estaba desaparecida desde el 21 de febrero en esa ciudad del sur.