Los vecinos de Independencia han identificado al presunto sospechoso que raptó a la niña de cuatro años hallada muerta dentro de un costal.

De acuerdo a los residentes, se trataría de un menor de 15 años de edad, quien vive en la zona de Tahuantinsuyo junto a su madre.

“El agente me mostró fotos y lo reconocí. A él siempre lo he visto, nunca conversé con él ni teníamos alguna amistad, solo de vista. Siempre lo he visto en el callejón donde paraba con sus amigos y jugaban con los niños”, señaló Mario Zapata para RPP Noticias.

Peritos policiales han llegado hasta la vivienda del menor para inspeccionarla. No obstante, el adolescente no fue encontrado.

El testigo señaló que el menor se dedicaba a la venta de choclos junto a su madre. Asimismo, confirmó que transitaba constantemente la loza deportiva en donde se organizó la yunza, lugar donde acudió la madre de la niña asesinada.

Como se recuerda, el cuerpo sin vida de la menor fue encontrado dentro de un costal en la zona conocida como La Mina. El hallazgo ocurrió la tarde de este domingo 1 de marzo tras casi ocho horas de búsqueda. El cadáver presenta lesiones y signos de asfixia, según la versión policial.

De acuerdo al testimonio, la niña, que estaba junto a su prima y hermana, fue interceptada junto a las otras menores por un sujeto que les ofreció ayuda para encontrar a su mamá. No obstante, de un momento a otro, el hombre se adelantó y empezó a correr en dirección contraria a las menores.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el sujeto se lleva a la menor con dirección desconocida.