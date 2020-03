Cusco: Martín Vizcarra promete reubicar a pobladores de Santa Teresa

Maribel Mamani Mamani

Una semana tuvo que pasar para que el presidente de la República Martín Vizcarra llegue hasta la zona afectada del distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención. Sobrevoló el lugar y apreció el desolador escenario que dejó el aluvión.

Como medida prioritaria dispuso que el tránsito sea recuperado, ofreció también un bono para que las familias damnificadas puedan acceder a una vivienda.

El mandatario se reunió con pobladores de Sahuayaco, la zona más afectada por el desastre. Los pobladores pidieron que las personas que desaparecieron sean ubicadas, para sepultarlos.

Vizcarra observó que muchas de las familias lo perdieron todo. Ante este panorama, manifestó que en el transcurso de la semana se reunirá con las autoridades de Cusco para tratar el tema de reubicación.

“La población que ha sido afectada pide reubicación, nosotros hemos hablado con el alcalde y el gobernador y queremos un sitio seguro, estamos viendo un bono a través del Ministerio de Vivienda, pero tiene que ser en un lugar que no sea vulnerable. No podemos volver a construir en la rivera cuando otro fenómeno similar puede causar daños”, dijo el presidente.

"Tenemos respuesta"

El mandatario refirió que el Estado está respondiendo ante las emergencias ocasionadas por las lluvias que se presentaron en el sur del país. Dijo que designó a sus ministros en cada zona afectada. “Estamos trabajando en todos los aspectos, no solamente es Cusco, también en Arequipa y Tacna, la naturaleza causó daños”, mencionó.

Sobre su presencia luego de siete días, el presidente declaró que su intención era llegar la semana pasada pero no pudo. “Vine la semana pasada a Cusco, traté de llegar por vía aérea en helicóptero, pero me quedé a medio camino por el clima. Pero yo dije que, si no puedo venir por helicóptero, vengo por carretera, aunque sea caminando, ese fue mi compromiso y hoy estoy aquí para evaluar los daños y hacer una supervisión”.

Hermanos huérfanos

Vizcarra también escuchó el pedido del menor Danilo A., quien junto a su hermanita quedaron huérfanos de padre y madre.

“Ellos con justa razón piden no ser desamparados, se quedarán con el abuelo paterno y como fueron damnificados veremos la construcción de una vivienda y todo el soporte para garantizar que tanto Danilo como Yajaida reciban una buena educación”.❖

Acciones para damnificados por aluvión

Vizcarra indicó que en un mes estará instalado el primer puente modular tipo Bailey de 25 metros aproximadamente, para recuperar el tránsito en esta zona.

Asimismo, se realizará una reunión de trabajo en la semana para discutir el tema de la reubicación y encontrar una zona segura.

Ofreció un bono a través del Ministerio de Vivienda para que los damnificados puedan empezar de nuevo y construir sus casas.

El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, agradeció el acto de solidaridad que mostraron los cusqueños, refiere que los donativos de todas partes de la región siguen llegando.

El jefe de Estado, junto a su comitiva y el ministro Edgar Vásquez, retornaron ayer por la tarde a Lima.