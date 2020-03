Con la finalidad de mantener el orden y control de seguridad en los establecimientos de esparcimientos del distrito de La Victoria, en Chiclayo, se realizó un operativo el último fin de semana, clausurando algunos locales por infringir las normas ediles.

El local conocido como la 69, solicito la licencia de funcionamiento donde señala que el giro del negocio es para restaurant y el horario de atención de 9:00 a.m a 5:00 p.m, sin embargo se constató que funciona como bar, se observó personas consumiendo bebidas alcohólicas, mas no ingiriendo alimentos, además tampoco se encontró al cocinero en la cocina que no estaba en uso.

Por ello se procedió a la clausura del local antes mencionado por no comunicar la variación del área del establecimiento y cambio de giro, así como su papeleta de infracción respectiva.

De acuerdo al informe de la Gerencia de Servicios Públicos y la Gerencia de Rentas, los locales como el Mr. Beer, El Club, La 69, La Doce y Zouka, no han mostrado interés en adecuar sus locales en el sistema de aforo, y otras recomendaciones por la comuna.

El alcalde distrital Rony Olivera Morales ha señalado que se considera como infracción y se sanciona con multas de 3 a 10 Unidades Impositivas Tributarias que asciende a 4.300 soles cada una de ellas.