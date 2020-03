Chiclayo: peruana radicada en Alemania denuncia maltrato de Migraciones

Claudia Aranda Arellano es una ciudadana peruana casada con un alemán desde hace diez años. A partir de eso, ella adquirió la nacionalidad alemana, y viene a Perú de manera frecuente para visitar a su familia en Chiclayo. Cada seis meses regulariza su pasaporte, sin embargo, hace dos meses topó con la indiferencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones y una aerolínea holandesa.

El pasado 30 de diciembre de 2019 Aranda Arellano vivió un infortunio cuando acababa de llegar de Alemania a Perú. Cuando se presentó en la oficina de Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Los inspectores de Migraciones la retuvieron, alegando que debía renovar su documentación, pese a que esta vencía en abril de 2020.

Claudia Aranda se sorprendió con la noticia, pues ya había efectuado el trámite de revalidación de su pasaporte en la ciudad alemana de Colonia, por lo que tenía una vigencia conforme a ley. Estos argumentos no valieron para la oficina de Migraciones. Ante la insistencia de Aranda, le comunicaron que regresaría nuevamente a Alemania en menos de 24 horas.

“Mi pasaporte recién vencía en abril de este año. Ellos argumentaban que el documento debía haber sido renovado seis meses antes de su caducidad. Llegué el 31 de diciembre, y al día siguiente ya estaba volviendo a Alemania. No les importó que no tenga antecedentes (penales), y que haya buscado una justificación del consulado alemán”, explica.

Aranda ha puesto una denuncia contra los funcionarios de Migraciones. Alega que ellos no han respetado que su pasaporte haya tenido una vigencia que terminaba en cuatro meses en el momento que ingresó a Perú. Fueron cerca de 54 horas las que estuvo en avión, entre Alemania-Perú (15 horas), y viceversa, y su estadía de 24 horas en el aeropuerto.

Otro punto que denuncia Arellano es que Migraciones se excusó señalando que la aerolínea holandesa KLM debió advertirle que necesitaba renovar su pasaporte seis meses antes de su vencimiento.

“Es cierto que puede haber responsabilidad de KLM, pero de Migraciones he recibido un maltrato inhumano. Fue inhumano dormir en una banca, y ni siquiera saber el nombre de los inspectores que me retuvieron. Me trataron peor que un delincuente. Pero también hay una responsabilidad de la aerolínea”, explicó.