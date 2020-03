Arequipa: UGEL Norte no pagará S/ 2 millones a docentes

Arequipa. La directora interina de la UGEL Arequipa Norte, Yolanda Gárate, señaló que los docentes que integran su unidad ejecutora no cobrarán bonos ganados en 2019. El total que no se entregará es cerca de 2 millones de soles. Un millón y medio correspondía al pago de bonos por atracción, este se entrega con la finalidad de reconocer a los docentes que ingresen a la carrera en el tercio superior del concurso de nombramiento; en este caso, el del año pasado. Los pagos a los maestros llegan a los S/ 18 mil.

El otro millón de soles corresponde a pagos por Palmas Magisteriales.

Según denunció Gárate, el dinero no se depositará por descuido de personal del área de Administración de la UGEL Norte, pues a fines de año no realizaron el devengado del presupuesto de 2019. Explicó que con este dinero sobrante debían pagarse los bonos, pero todo fue devuelto al Gobierno central, por lo que esos S/ 2 millones ya no se entregarían.

“Somos la única UGEL que no hará estos pagos, todas las demás sí. Los afectados son profesores que se esfuerzan”, manifestó la directora.