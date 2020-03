Superman peruano recibió atención médica tras quedar ciego por glaucoma

Esteban Abel Chávez Martínez, más conocido como el ‘Superman peruano’, recibió atención médica luego de revelar que había quedado ciego tras padecer de glaucoma y catarata.

El personaje de 66 años de edad fue trasladado desde su vivienda en Barrios Altos hacia al nosocomio Sisol Salud de Camaná.

Profesionales del centro médico le brindaron atención en diferentes especialidades, como geriatría y gastroenterología. Asimismo, se le realizaron exámenes de laboratorio y ecografía para complementar la atención.

Chávez Martínez también recibió atención en oftalmología por un especialista en glaucoma. Le brindaron medicación para controlar las molestias que ocasiona esta enfermedad y evitar la progresión de la misma.

Además de los diversos exámenes, se le ha programado una tomografía para continuar con la evaluación de manera integral.

PUEDES VER Anciano es atropellado dos veces tras salir del hospital [VIDEO]

Cabe indicar que el pasado 24 de febrero el popular personaje dio a conocer su verdadero estado de salud.

“Hace 2 años y medio me detectaron glaucoma, pero también siento dolor en todo el cuerpo, me duele la cabeza, espalda y el estómago. He ido al Hospital Dos de Mayo y al Hospital de la Solidaridad, pero solo me han dado calmantes, luego el dolor vuelve a aparecer”, contó con voz endeble a La República.

superman peruano

Debido a su situación, solicitó apoyo médico y una silla de ruedas para poder desplazarse.

“Yo quisiera que me apoyen con una silla de ruedas grandecita para poder desplazarme, porque permanecer postrado me ha generado un estrés enorme, seguro por eso me duele cabeza. Ayúdenme, por favor", sentenció.