Joven periodista de Ayacucho lleva 35 días desaparecida

Por: Elías Navarro

Han pasado 35 días desde su desaparición y aún no hay rastros de la periodista Daysi Mina Huamán (21) en el distrito de Santa Rosa, en la provincia de La Mar (Ayacucho). Su familia pide que la Policía priorice la búsqueda de la comunicadora que dejó de ser vista desde el 26 de enero.

En todos esos días sin ella, familiares, autoridades y activistas vienen realizando vigilias y protestas en la plaza de armas de Santa Rosa, exigiendo celeridad en la investigación. “Daysi, te estamos buscando”, “Justicia para Daysi”, “Policía, no seas indiferente”, vienen exclamando.

Hasta hoy en la comisaría de Santa Rosa consideran muy extraño el caso. Ese domingo 26, la comunicadora salió de su casa supuestamente hacia el terminal terrestre, a fin de ir a Carmen Pampa. Según la Policía, no tomó el vehículo del terminal, sino de la plaza de armas. Un conocido la habría recogido. El video de la cámara de vigilancia de la Asociación de Ahorro y Crédito del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) sería clave.

Los investigadores también cuentan a La República que horas después, a las 5:50 de la tarde de ese mismo día, su abuelo Víctor le regaló un celular y le compró un chip. Al salir del local, ella hizo una llamada. Un video de este hecho también ya está en manos de la Policía.

“La Policía, con los indicios que hemos encontrado, debió actuar de inmediato. El DNI que hemos hallado, alguien debió haberlo botado y ese alguien es quien tiene a Daysi”, dijo Víctor Mina, abuelo de la joven.

Es hora de actuar

Por exigencia de los familiares, con apoyo de la PNP y los comités de autodefensa, se vienen ejecutando operaciones de búsqueda. El último viernes estuvieron en el centro poblado de San Agustín. Hasta ahora, la única señal son documentos hallados entre las comunidades de Las Palmas-Roca Fortaleza, en la antigua ruta a San Francisco.

Se supo que la División de Investigación Criminal de la PNP de Kimbiri envió indicios a un equipo especializado de peritos de Lima para la realización de la prueba de luminol, pericias de las huellas dactilares y geolocalización de las llamadas telefónicas. Pero todavía no llega la conclusión.

“Queremos que las investigaciones se aceleren. Aún no hay resultados de las pericias”, dijo Richard Mina, padre de Daysi. Su hermana Denia coincide en que las investigaciones avanzan a paso de tortuga.

Bajo sospecha

Para los familiares y la Policía, el principal sospechoso es el conviviente de Daysi, Noé Daniel Laura Taipe. Él declaró que desconoce su paradero y no mostró interés por ubicarla. Para los investigadores, podría estar ocultando detalles de lo ocurrido. Además, al día siguiente de la desaparición, se fue a su chacra a hacer labores agrícolas, sin preocuparse. A las 7 de la noche recién preguntó a sus familiares.

Denia asegura que él maltrataba a golpes a Daysi. “Ella me comentó sobre el maltrato del que fue víctima en dos ocasiones. Primero en el 2018, me dijo que el chico la había golpeado. En el 2019, mi hermana me habló de la infidelidad de él”, dijo.

Noé Laura dijo que no abandonará su natal Carmen Pampa hasta que se conozca la verdad. “No voy a escaparme, yo extraño a Daysi, quiero encontrarla viva, su familia sospecha de mí, pero cuando la encontremos viva me darán explicaciones”.

El viernes, el fiscal Felipe Chuchón Alvizuri tomó la declaración de su conviviente y de sus hermanas. Se esperan resultados.

Había cubierto las elecciones

La periodista de Cable VRAE, el 26 de enero, fue a Santa Rosa a sufragar y cubrir las elecciones congresales. Concluido ello, se despidió de sus padres y se dirigió al terminal para ir a Carmen Pampa.

El camarógrafo Gabriel Riveros, que trabajó ese día con ella, contó que Daysi se despidió llevándose la memoria de la cámara y entusiasmada por su labor en las elecciones.