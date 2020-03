El presidente de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura del Consejo Regional, Leonidas Flores Neira, cuestionó el escaso avance en las gestiones para hacer realidad la ansiada construcción de los hospitales de alta complejidad de Piura y mediana complejidad de Sullana.

Explicó que el expediente técnico del nosocomio de Sullana cuenta con el 15% de avance, donde solo se ha elaborado el programa médico funcional y el diseño arquitectónico.

Sin embargo, refirió que aún faltan los estudios preliminares, el estudio de suelos, energía y sísmico. “Ahora la preocupación es si el expediente será transferido al plan de reconstrucción con cambios. Ese traslado de unidad ejecutora va a demorar entre uno o dos meses para ver la forma de culminar el estudio”, subrayó Flores.

Reveló que se tienen asegurados unos S/5 millones para la elaboración del expediente técnico. Agregó que hasta el momento se desconoce la modalidad en que se hará la obra.

Indicó que se está buscando ejecutarlo de gobierno a gobierno, si el expediente se culmina en abril; pero si no es así se realizará por concurso oferta. “En tanto, sin el estudio culminado no se podrá licitar la obra del hospital de Sullana, y no se sabe cuándo se terminará”, acotó.

El consejero regional Leonidas Flores reveló que para la construcción del hospital de mediana complejidad de Sullana se requiere de un presupuesto de S/323 millones.

En cuanto al proyecto del Hospital de Alta Complejidad de Piura, manifestó que se encuentra en la etapa de preinversión y se daría la viabilidad en la primera o segunda quincena de abril, para empezar la elaboración del estudio.

Cuidado

Empero, advirtió que no se cuenta con los recursos económicos para el expediente técnico, ni para la ejecución de la obra. “El Ministerio de Salud (Minsa) debería aportar los S/5 millones para los estudios y conseguir el financiamiento para su construcción y se realice de gobierno a gobierno”, expresó.

Flores espera que se considere en el plan de inversiones para que en el 2021 sea incluido en el presupuesto nacional. De esta manera se asegurará el dinero para sacarlo a licitación. Añadió que para este hospital se debe asegurar un monto de más de S/500 millones y debe ser considerado en el plan de reconstrucción con cambios.

El presidente de la Comisión de Promoción de Inversiones e Infraestructura afirmó que el Minsa tiene la obligación de conseguir los recursos económicos necesarios para los estudios del nosocomio piurano.