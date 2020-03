Cusco: Niños que quedaron huérfanos tras aluvión en Santa Teresa, se reunieron con presidente Vizcarra

Este domingo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó hasta el distrito de Santa Teresa en Cusco, lugar que la semana pasada fue afectado por un aluvión de grandes proporciones.

El mandatario sobrevoló las comunidades y centros poblados que fueron arrasados por la avalancha de lodo y piedras.

Producto de este desastre natural, seis personas fallecieron, entre ellas, los esposos Abel Álvarez Cárdenas y Giovanna Huamán Candia. La pareja dejó dos hijos pequeños en la orfandad.

Este domingo, ambos niños, Danilo y Yahaida, tuvieron un encuentro con el presidente Martín Vizcarra. El relacionista público de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa publicó una fotografía en Facebook, en la que se puede ver a ambos pequeños junto al mandatario.

Según el trabajador edil de esta comuna cusqueña, Martín Vizcarra se comprometió a apoyar a los niños en sus estudios y construirles una vivienda en Lucmabamba-Santa Teresa.

El encuentro se dio luego que el pequeño Danilo pidiera ayuda al presidente, a través de un video que fue difundido por las redes sociales. “Yo he perdido a mi mamá y a mi papá, yo le pido señor presidente que me apoye porque a mí solo me está poyando mi tío hasta este momento, por favor yo quiero estudiar, acabar mis estudios y ser algo en la vida”, decía Danilo en el video.