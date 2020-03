Minsa recomienda no creer en mitos sobre el Covid-19

Pese a que aún no existe ningún caso confirmado en el Perú, a diario aparecen nuevas “medicinas” que buscan “prevenir” o incluso “curar” el nuevo coronavirus (Covid-19). Frente a ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que, hasta el momento, las únicas maneras de prevenir el contagio del virus es lavarse las manos y cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo.

Pero, sobre todo, recomendó no compartir cualquier información sin verificar la fuente. "La opinión pública solo debe atender las versiones oficiales y no aquellas que carecen de sustento científico para no generar alarma innecesariamente", se lee en su comunicado oficial.

Durante los últimos días se ha compartido información de que la “quinina”, la propiedad alcaloide del árbol de la quina, podría ser la cura para el nuevo coronavirus; sin embargo, para Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, esto no tiene justificación científica.

“Se sabe que la quinina se sigue utilizando para tratar la malaria, pero para convertirse en un medicamento frente al Covid-19 se tendría que pasar por ensayos preclínicos, clínicos y ser aprobado por un Comité de Ética que debe señalar si tiene el grado de eficacia y seguridad correspondientes”.

Mascarillas mal usadas

Una mascarilla mal usada puede generar (al sacársela y ponérsela varias veces) mayor contacto de la mucosa de la nariz con las manos sucias, explica el Minsa. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, la medida solo debe ser usada cuando la persona presenta síntomas o si está en contacto con algún enfermo.

En otras palabras, las mascarillas no ayudan para una persona en condiciones normales. Lo mismo ocurre con los jabones actibacterianos, que solo protegen contra las bacterias, mas no contra los virus.

Lo que sí puede contribuir a la prevención es no automedicarse y acudir a vacunarse gratuitamente contra la influenza y neumococo.

El Covid-19 tampoco se transmite a través de picaduras de mosquitos ni de paquetes enviados desde China.

El dato

Instrucción. La Dirección Regional de Salud de Tumbes intensificó la capacitación a su personal en el distrito de Aguas Verdes (Zarumilla). La FAP hizo lo propio.