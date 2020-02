Trabajadores con mayor derecho a indemnización

Ser despedido de forma arbitraria genera no solo un impacto emocional, sino también económico. Quienes han estado en esa situación, saben que tienen el derecho de presentar una demanda contra su empleador no solo por daño moral, sino también, monetario, el cual incluye la reposición, indemnización, así como el pago por lucro cesante.

Esto último significa el pago por todos los beneficios que el trabajador dejó de percibir durante los meses o años que ha estado despedido injustificadamente, hasta su reposición final; y que le hubieran ayudado a obtener otras mejoras en su proyecto de vida.

“La condición para que se le otorgue este beneficio (pago por lucro cesante) es que no esté trabajando. Sin embargo, la persona no puede estar sin laborar, por eso, en diferentes situaciones han determinado que sí le correspondería. El hecho que esté trabajando no lo invalidaría”, sostiene el abogado Fernando Zegarra del Estudio Iura Lex.

Lo anterior ha sido validado en una reciente casación en la Corte Suprema, donde se estableció que “si un trabajador consiguió empleo en otra empresa tras el despido arbitrario, ello no puede ser motivo para que la empresa reduzca el monto a pagar por el lucro cesante o no lo pague”, se lee en la sumilla de la casación laboral N° 10956-2017, Tacna.

“El hecho que el trabajador haya prestado servicios a otro empleador durante el periodo que se encontró despedido no significa que no tenga derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante, ya que de atender esta teoría, se estaría vulnerando el derecho del trabajador a conseguir ingresos propios para su subsistencia después del despido inconstitucional; por lo que, ello no debe servir para no otorgar o desmejorar el lucro cesante, ya que los ingresos adquiridos por el trabajador son el fruto del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo”, refiere.

Aunque varios laboralistas sostienen que el caso generaría un mayor sobrecosto a la empresa, Zegarra señala que la salida del trabajador injustificadamente también afecta -por ejemplo- el cálculo de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y otros beneficios sociales a futuro.