Gian Marco: “Nunca quise ser un artista de moda y desaparecer” [VIDEO]

Brenda Flores Castro

A pocas horas de dar hoy un inolvidable concierto en Mejía (Islay, Arequipa), Gian Marco Zignago nos brindó una entrevista para hablar de sus logros, de su último disco Intuición y de la industria musical en nuestros tiempos. Además nos dejó una guitarra autografiada para regalar a los seguidores del fanpage La República Sur.

Estás a punto de cumplir 30 años de carrera artística. ¿Qué ha significado para ti?

Lo que más valoro es haber superado la barrera del tiempo. En lo personal soy muy afortunado con todo lo que he logrado en base a un reconocimiento propio, de abrazarme, de quererme, de respetar mi trabajo. Y a nivel profesional siempre quise ser un artista longevo, nunca quise estar de moda y desaparecer. Yo estuve de moda con la canción Domitila, con Canción de amor. Luego me pregunté, ahora qué. Eso me permitió superarme, reinventarme.

Entonces ese es el secreto...

Hoy en día el tiempo de vida de un artista nuevo son 5 años. Entonces tener 30 años de carrera, no haber escrito sólo para mí, sino también para otros artistas, que una niña te reciba con flores en el aeropuerto, el club de fans; de todo eso dices “wow”. No estoy en las nubes, soy muy consciente de lo que tengo.

Sacaste tu último disco Intuición, ¿como describirías esta etapa que estás viviendo?

De mucha madurez. Voy a cumplir 50 años, me siento pleno, con salud. Es simplemente un estado de agradecimiento. No te voy a negar que detrás hay una gran cuota de sacrificio, de trabajo, me sigo preparando, no he parado y no lo voy a hacer nunca.

Lanzaste la canción Empezar de nuevo, con un mensaje sencillo. ¿En qué te inspiraste?

Pensaba en que hoy día la gente pone en redes sociales muchas cosas motivacionales y que a veces la gente no hace caso. Es una mecánica interesante cuando logras ciertas metas o cuando no, siempre hay un día siguiente que te permite empezar de nuevo (...) Lo mejor que te puede pasar es despertarte. Son cosas cotidianas y me han confesado que muchos inician su día con esa canción y eso me gusta.

Tú música está saliendo en muchas plataformas. Pero también hay géneros nuevos como el reguetón. ¿Tienen menos público por esto?

La moda siempre va a existir y lo que ha cambiado mucho es la industria de la música, es diferente. En los 80 tenías que ir a una tienda a comprar un CD o un cassette. Hoy en día la música está en el celular. Creo que se ha formado una bola de nieve extremadamente grande respecto a la música urbana, que es reguetón. Es un género como cualquier otro, hay público para todos (...) Considero que se ha hecho demasiado drama. Desde mi perspectiva, sigo mi camino y no me pongo a pensar en eso. Incluso hay artistas que están haciendo esa música sin pertenecer a ella. Creo que es un gran error porque pierdes tu esencia.

Eso tú no lo has perdido...

A algunos les queda bien y a algunos no. Porque también puedes arriesgar y pum. Míralo a Luis Fonsi, venía con baladas, sacó Despacito y le fue super bien. Eso ya depende de su mánager y su compañía discográfica.