La costumbre de leer

Matilde Gamarra Rivero, poeta.

Que los niños se hagan lectores en casa es lo deseable, pero no es así. De padres lectores, al menos uno de ellos, hijos lectores. Excepciones. La regla es que la escuela se encargue, para ello el programa Plan Lector. Para inicial, primaria y los primeros grados de secundaria, las editoriales ofrecen una variada oferta de libros, correspondiente al factor etario. En los tres últimos grados de la secundaria se debe seleccionar obras de acuerdo a la subárea de Literatura. En 3°, obras españolas; en 4°, de autores peruanos e hispanoamericanos; y en 5°, de la literatura universal. Leerlas y no escucharlas grabadas; pero los libros aún son caros, limitante pero no imposible: las bibliotecas de aula.

Leer nos ennoblece

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

El MINEDU enfatiza la actividad lectora como necesaria e imprescindible como parte de los procesos de aprendizaje, igualmente el sector empresarial privado, a través de las editoriales, ofrece programas de lectura para cada nivel educativo, pero ¿logramos formar lectores permanentes, críticos y creativos? La respuesta nos preocupa y nos interrogamos, ¿qué nos falta para lograrlo? Transformar la actividad lectora dentro de las aulas en una acción lúdica puede ser un camino válido. El Plan Lector traza una ruta segura, capaz de forjar los peruanos que la patria requiere para lograr ser una nación de personas cultas, democráticas y con pleno ejercicio de valores. Leer siempre nos ennoblece.