Arequipa: Reabren investigación por discriminación que sufrió vigía

Edwar Quispe

La denuncia por discriminación que interpuso Elena Viza Choquecondo contra Zuleika Alatrista Andía se reabrirá. Esa fue la decisión del fiscal Roberto Reynaldi Román, titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal en Arequipa. También ordenó que se formalice investigación contra la ingeniera Alatrista.

El argumento de la resolución hace referencia a que sí existiría discriminación por aspectos como la raza y la condición sociocultural. Además, hay indicios de que Visa fue humillada e incluso golpeada, afectando su honor, su integridad y dignidad. También se hace hincapié en que la trabajadora cumplía una función regulando el tránsito para el Gobierno Regional.

Un video registró el momento en que Alatrista insultaba a Visa con palabras como: “Chola de m... fuera de acá, porquería... Qué has hecho, salvaje”.

Ocurrió el 19 de febrero del 2019, cuando la trabajadora del Gobierno Regional de Arequipa cumplía labores de vigía de tránsito en la Variante de Uchumayo. Elena Viza no dejó pasar el vehículo de Alatrista y habría golpeado su carro.

El caso pasó a manos de la fiscal Janet Valdivieso, quien analizó el video de la agresión, las declaraciones de ambas partes, entre otras evidencias. Determinó que no se trataba de un caso de racismo y que Viza fue ofendida e injuriada, pero no configuraba discriminación. Lo archivó el 26 de noviembre.

La abogada de Viza, Margarita Poma Loayza, apeló mediante un “recurso de requerimiento de elevación” el 3 de diciembre. El resultado final salió a favor de la demandante.

Para Viza, la decisión del fiscal superior Reynaldi fue justa. Espera que la fiscal Valdivieso ya no lleve el proceso y que también sea investigada porque si su caso no fuera viral en redes sociales, habría quedado archivado. “¿Cuántos casos habrán archivado? Por no tener dinero tenemos que callarnos”, puntualizó.

Su abogada indicó ayer que no había sido notificada sobre la decisión. Una vez se cumpla este procedimiento, se presentarán como actores civiles.