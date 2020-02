Arequipa: Fiscalía ordena reabrir investigación por discriminación a vigía

Luego de la ola de críticas por el archivo de la denuncia por discriminación presentada por la vigía Elena Viza Choquecondo contra una mujer que la agredió verbalmente, la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa resolvió declarar fundado el requerimiento de elevación (apelación) interpuesto por la trabajadora.

En ese sentido, dispuso declarar nula la Disposición Fiscal N°05-2019 del 11 de noviembre del 2019 sobre el archivamiento y ordenó la formalización de la investigación preparatoria en contra de Zuleika Del Rosario Alatrista Andía, por la supuesta comisión del delito de discriminación, en agravio de Viza Choquecondo.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter deberá continuar con la investigación preparatoria, por cuanto la Fiscalía Superior consideró que existe la concurrencia de “indicios reveladores de la comisión del delito Contra la Humanidad en la modalidad de Discriminación”.

El caso se registró en febrero del 2019 cuando Elena Viza, como obrera del Gobierno Regional de Arequipa, se encontraba laborando en la Variante de Uchumayo. La trabajadora desviaba el tránsito cuando apareció Zuleika Alatrista a bordo de su camioneta y airada comenzó a insultarla.“¿Quién te crees chola de m...? Yo te voy a denunciar, tú no sabes con quién te has metido, fuera de acá, porquería, tú no eres nadie para meterle la mano a alguien (…) ¿Qué te he hecho salvaje?”, es parte de lo que Alatrista le dijo a la vigía.

RAZONES DE LA DECISIÓN

Las expresiones de la investigada contra Viza, no solo afecta el honor, se menoscaba la dignidad y la restricción a gozar de esos mismos derechos como, en este caso, el trabajo que se vio afectado por el actuar de la imputada.

Asimismo, la Fiscalía precisa que adicionalmente, Alatrista Andía afronta la investigación en su contra por los delitos de lesiones leves, en agravio de Viza Choquecondo, y por el delito de peligro común por presuntamente conducir en estado de ebriedad.