Un extrabajador de Centro Emergencia Mujer (CEM) del Rímac fue denunciado por violación sexual a una menor de 10 años en este año. Sin embargo, no sería el único delito cometido por Luciano Flaminio Pacheco Torre, ya que pesa una denuncia por tocamientos indebidos a otra niña de nueve años.

El abogado perteneciente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables laboraba en el CEM de la zona de la Florida, en el distrito del Rímac. En 2017, la madre de la menor acudió a denunciar un acto de violencia familiar y él fue designado para ver su caso.

Durante estas sesiones, su abogado defensor se convertiría en su pareja. Su relación se prolongaría hasta enero de 2020. Hasta que un día lo encontró con su pequeña hija atacándola sexualmente.

“Desperté ese día y jalé la cortina del baño y encontré a este sujeto con mi niña. Este sujeto salia a hacer trabajos de campo a casas. Si alguien lo reconoce que lo denuncie, esto no puede quedar así”, mencionó la madre a América.

En 2019, otra madre de familia también lo denunció por tocamientos indebidos contra su hija de nueve años. Ella acudió al CEM de La Florida y tuvo como abogado a Luciano Pacheco. Los hechos ocurrieron en el 2017.

“'Mamá no quiero que regresé Luciano Pacheco, por favor’, eso me dijo mi hija y luego me contó que había hecho este sujeto”, declaró. Este proceso aún continúa en evaluación por la Fiscalía.

PUEDES VER Dictan nueve meses de prisión preventiva contra asaltante de bus en SMP [VIDEO]

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) manifestó que dio las medidas de protección para la víctima y separaron al agresor. El hombre se mantuvo trabajando en el CEM hasta diciembre de 2018.

“La responsabilidad es del Estado Peruano, ya que no ha filtrado ni supervisado ni evaluado al personal que esta en contacto con las víctimas de violencia familiar”, declaró James Rodríguez, presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal.

El sujeto cumple una condena de seis meses de prisión preventiva por violación sexual en el Penal de Cañete. La defensa de la madre ha solicitado la cadena perpetua contra el abogado.