Niño que quedó huérfano en aluvión en Cusco pide ayuda al presidente Vizcarra | VIDEO

El último domingo, el distrito cusqueño de Santa Teresa fue azotado por un aluvión que arrasó con todo a su paso. Danilo, un niño de 10 años perdió a sus padres en el desastre y desde la orfandad pide apoyo al presidente de la República, Martín Vizcarra.

Ante la falta de sus padres Abel Álvarez Cárdenas y Giovanna Huamán Candia, el pequeño quedó al cuidado de su tío.

Es así que a través de un video difundido por la red social Facebook, con la voz a poco de quebrántarsele, envió un mensaje al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a los ministros haciéndole un pedido especial.

“Yo he perdido a mi mamá y a mi papá, yo le pido señor presidente que me apoye porque a mí solo me está poyando mi tío hasta este momento, por favor yo quiero estudiar, acabar mis estudios y ser algo en la vida”, manifiesta Danilo.

El niño vivía junto a sus padres en la comunidad de Totora, sector Hornopampa, uno de los más afectados por el desastre natural que dejó 1500 personas damnificadas, al menos 4 muertos y 13 desaparecidos de los cuales aún no se tiene pistas.