Niegan licencia a Universidad Autónoma de San Francisco de Arequipa

La Universidad Autónoma San Francisco (UASF) se suma a la lista de casas superiores de estudios que no cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó su pedido de licenciamiento dándole como plazo dos años para cesar sus actividades académicas, el mismo que iniciará a partir del próximo semestre académico.

Sunedu ha multado a la UASF con 145.56 Unidades Impositivas Tributarias (UIT= S/ 4 300) por prestar servicio educativo de tres programas no autorizados y por convocar a un proceso de admisión de un programa no autorizado.

La UASF, al semestre 2019-II, tiene una población universitaria de 568 estudiantes, todos de pregrado, y 43 docentes. Estudiantes de esa institución deberán regularizar sus papeles si quieren migrar a otra universidad o, en el caso de los alumnos de últimos años, si desean terminar sus carreras.

Según la superintendencia, no se garantizaba el logro de sus objetivos y algunos de sus programas (carreras) no tenían áreas de formación reguladas. Además, no brindó información clara sobre la titularidad del local declarado en el proceso de licenciamiento.

También había inconsistencia en sus planes de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de este, los protocolos de seguridad en talleres y mapas de riesgo. Tampoco desarrollaron líneas de investigación ni se garantizaron las políticas de propiedad intelectual, entre otros.