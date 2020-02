Municipio de Arequipa permitirá menor cilindrada para obtener Setare

A partir del 1 de marzo, la Municipalidad Provincial de Arequipa empezará a recibir las solicitudes de taxistas que deseen obtener el Setare; es decir, la autorización que les permitirá brindar el servicio de manera formal.

El alcalde Omar Candia firmó el decreto de alcaldía que define el cronograma. Aquellos conductores cuyas placas terminen en 0 podrán presentar su expediente del 2 al 6 de marzo. Asimismo, del 6 al 12 de marzo, se recibirán las solicitudes de vehículos cuyas placas terminen en 1. Del 13 al 19 de marzo, se hará lo mismo con los carros que terminen en 2. Además, del 19 al 25 de marzo, con las placas de autos terminadas en 3. Así sucesivamente. El cronograma termina el 6 de mayo.

Una novedad es que la municipalidad permitirá que la cilindrada de los vehículos exceda por 15 cm3 a la cilindrada mínima requerida de 1 250 cm3.

“Si el cilindraje exigido es de 1 250 cm3, puede haber vehículos, como ya los ha habido, que tengan hasta 15 centímetros cúbicos menos", indicó el gerente de Transportes de la comuna, Ricardo Lira.

Entre los requisitos técnicos establecidos para la obtención del Setare están pertenecer a la categoría M1, tener láminas retroreflectivas, cinturones de seguridad para todos los ocupantes, peso neto de mil kilos, una autonomía de 200 kilómetros —para vehículos eléctricos—, cuatro puertas de acceso y un extintor contra incendios.

Otra característica solicitada para el permiso es pintar el número de la placa en las puertas del vehículo, además de pertenecer a una empresa o asociación inscrita en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los vehículos que no tengan SOAT ni Afocat no podrán acceder a la formalización, tampoco los que no tengan su certificado de inspección técnica-vehicular. El derecho para el trámite es el 1.729% de la UIT.