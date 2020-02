Un taxista fue atacado con un arma blanca (cuchillo) cuando trasladaba a cuatro falsos pasajeros en el distrito de Chorrillos. El agraviado fue identificado como Yonathan Orlando Flores Romero, quien decidió defenderse sacando un arma desde su bolsillo.

Según declaración de Flores Romero a La República, él no se percató que eran delincuentes hasta que lo amenazaron con el instrumento. Tras la nula respuesta, optaron por cortarle cerca al oído y le causaron heridas profundas.

“De frente me atacaron, no me dijeron nada. Lo único que pude hacer es sacar mi arma, rastrillar, y disparar hacia la parte trasera”, dijo el joven en su defensa. En un intento de protegerse, Yonathan Orlando Flores sacó su arma de fuego y realizó varios disparos. Uno de ellos impactó en Francisco Manuel Reyna Diaz en la parte baja de la espalda. El herido fue trasladado a un nosocomio donde se recupera.

Sin embargo, el conductor también resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde le pusieron 14 puntos de sutura. “Han querido robarle su auto y no es la primera vez. Han sido cuatro personas. Lo hizo en defensa personal”, indicó la pareja del agraviado, Karina Arebalo Hurtado.

Además, mencionó que el hombre poseía licencia de armas y solo llevaba cinco balas para realizar dicho acto. Los atacantes subieron al vehículo B6Y - 683, pero fueron atrapados por la Policía, con apoyo de serenos del distrito.

No obstante, uno logró escaparse y sería la persona que amenazó con cuchillo al joven. Entre los capturados están Armando Eduardo Moreno Alzamora (26) y Anthony Delgado Pacheco. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Villa Chorrillos y luego derivados al Depincri Barranco - Chorrillos.

Hasta el momento, todo se encuentra en investigación.