En junio del 2015 Jorge Risco Vásquez, director de la Autoridad Portuaria Regional de Áncash, promovió un paro de dos horas en el Terminal Portuario de Chimbote, donde laboraba, para protestar en contra del destituido exgerente general Salomón Chanduví Piña por presuntas irregularidades.

Sin embargo, después fue procesado y destituido de su puesto de trabajo, pero como la justicia le asistía fue reincorporado a sus labores en marzo del 2018, mediante una casación laboral; sin embargo, en noviembre del año pasado a través de una resolución de la gerencia general firmada por Chanduví Piña lo vuelven a destituir.

“Hace ocho días la fiscalía me ha dado la razón, la ley me asiste, pero la actual gerencia general del Terminal Portuario de Chimbote y el Gobierno Regional de Áncash no quieren reconocer mis derechos. Mi despido ha sido ilegal, arbitrario y abusivo, desde noviembre no trabajo y mi familia está sufriendo las consecuencias. Aquí existe un ensañamiento contra mi persona por denunciar las irregularidades”, mencionó.

Risco Vásquez pidió al gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa que haga cumplir la ley, “porque yo no he robado ni he defraudado a mi centro de trabajo, por el contrario, lo he defendido de malos gerentes como Chanduví que el mismo gobernador lo ha destituido por cosas irregulares.

La autoridad ha dispuesto que haya una nueva conciliación para que esté presente el procurador de la región y no hay problema, me someto a la disposición, pero quiero que entiendan que soy un padre de familia que quiere trabajar. Yo soy director de la Autoridad Portuaria Regional por mi trayectoria, nunca estuve envuelto en cosas irregulares, siempre he defendido nuestro terminal patrimonio de Chimbote”, refirió.