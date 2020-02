SJL: padres de familia denuncian falta de profesores en colegio [VIDEO]

Un grupo de padres de familia se encuentra sumamente preocupado debido a la falta de profesores en un centro educativo en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según comentan los afectados, el colegio Santiago Antúnez de Mayolo ofreció módulos y escritorios para los 75 alumnos de primero de secundaria que no encontraron vacante, sin embargo, la falta de docentes amenaza el nuevo año escolar.

PUEDES VER Licenciamiento de universidades se alarga hasta marzo

Por esa razón, el grupo de padres ha enviado una solicitud a la UGEL correspondiente. En ella solicitan personal docente durante el año. Miriam Saavedra García, madre de uno de los menores afectados, indica que aún están a la espera de una respuesta.

“La UGEL nos responde que no hay presupuesto. No nos parece justo porque nosotros no pedimos algo material, pedimos profesores para la Educación de nuestros hijos”, aseveró una representante a La República.

Ante esta situación, los padres de familia hacen un llamado al Ministerio de Economía con la finalidad de contratar a nuevos docentes.

“Solicitamos al MEF, somos 75 padres que estamos peleando por docentes. El colegio nos está brindado módulos, sillas y carpetas, pero falta profesores. Por favor necesitamos apoyo”, mencionó.

Minedu: número de WhatsApp para consultas y denuncias

El Ministerio de Educación (Minedu) puso a disposición de los padres de familia herramientas digitales para realizar preguntas o reclamos y para que sean atendidos oportunamente.

Una de ellas es la línea de teléfono 500-6091, los números de WhatsApp 988-462-118 y 944-841-691 y el correo electrónico dateatucole@drelm.gob.pe. También pueden consultar sobre ofertas educativas, si el colegio de interés cuenta con autorización, entre otros temas.