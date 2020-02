Manchay: sujeto amenazó con machete a expareja y se lleva a su hija [VIDEO]

“A mi trátame bien. Si tú me tratas mal, te voy a tratar mal”, son las palabras de Moisés Padilla Morán, quien ha sido denunciado más de 11 veces en la comisaría de Manchay. En estos últimos días, la víctima nuevamente fue amenazada. Esta vez, con un machete.

El hecho sucedió en el mercado de Manchay, distrito de Pachacámac. Sin embargo, este suceso es reiterativo. Incluso, hace 11 días, se llevó a su hija de 6 años a vivir con él sin autorización de la madre.

La mujer decidió denunciar otra vez a su pareja, para que así puedan devolverle a la menor de edad. “Él por cualquier cosa puede matarme”, expresó a América. La última vez intentó atacarla con un machete en su puesto de venta de pollos. Ambos forcejearon, pero el sujeto logró apropiarse del arma y amenazó a la mujer.

Por otro lado, vecinos mencionaron que han retenido a Moisés Padilla Morán para que no agreda a la mujer en los exteriores de su vivienda. “11 veces he denunciado y me agredió más de 30”, indicó.

Ambos llevan tres años separados. No obstante, él quiere retomar la relación, pero ella se niega debido a los múltiples maltratos sufridos. La víctima mostró el historial de denuncias realizadas en un módulo judicial integrado en violencia contra la mujer.

“El día 15 me agredió. El día 16 viene a llevarse a mi hija. El día 17, otra vez, me agrede”, mencionó. Su hija lleva 11 días sin ella. “No me quiere dar a mi pequeña”, expresó.

Agentes de la Policía Nacional del Perú fueron a buscar al padre, sin éxito. Según declaraciones de los vecinos, él no viviría en ese lugar. El Ministerio de la Mujer prometió brindarle ayuda legal a la madre.