Esta madrugada fue detenido el ex gerente regional de Educación en La Libertad, Rafael Moya Rondo, y junto a él, directores, catedráticos y otros exfuncionarios del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) por estar implicados en los delitos contra la fe pública, falsificación de documentos y contra la administración pública, cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Además, la PNP también realizó operativos simultáneos en Moyobamba, Juanjui, Bellavista, Lamas, Trujillo y Cayabamba.

Moya se desempeñó como Gerente desde el 2007, pasando por las gestiones de César Acuña, Luis Valdez y Manuel Llempén, pero, en el 2019 renunció. Actualmente trabajaba en la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña.

En total, fueron 15 funcionarios detenidos, quienes serían parte de la organización criminal La Mafia del Título que, al parecer, operaba desde el año 2014.

Según investigaciones, estaría conformada por cuatro redes criminales que realizaban cobros de hasta 20 mil soles para expedir títulos falsos en las facultades de educación inicial, primaria, secundaria y auxiliares.

Las redes criminales estarían conformadas por: el director del Instituto Educativo Superior Pedagógico Privado Alexander Fleming, Alipio Wilmer Haro Lara; María Elizabeth López Ibáñez, Fanny Karina Haro López, David Haro López; el director del Instituto Educativo Superior Pedagógico Privado Luis Pasteur, Luzgardo Cortéz de la Cruz; Richard Nixon Cachique Tirado, Richard Vargas Sandoval, María Elsa Gonzales Fernández.

También se conoció que, quienes facilitaban el trámite, legalización y visto buenos de los documentos falsos para la emisión de los títulos eran: Jenry Marcial Vega Anhuaman, ex responsable del área de actas y certificados del GRELL (actualmente labora en la área de personal de la gerencia del GRELL); Rafael Martín Moya Rondo, ex gerente Regional de Educacion de la Libertad (actual trabajador de la Universidad Cesar Vallejo-Trujillo), Manuel Pedro Rodríguez Durán, ex especialista de gestión pedagógica de la GRELL (actualmente es docente en tayabamba) y Willar Augusto Loyola Quiroz, actual sub gerente de la Gerencia Regional de Educacion de la Libertad.